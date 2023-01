Abbasi: Danmark kör för mycket på monokultur

Fakta: Ali Abbasi Född 1981 i Teheran och kom till Sverige för att studera arkitektur 2002, men bytte bana och studerade film i Köpenhamn, där han bor i dag. Har tidigare regisserat bland annat danska "Shelley" (2016) och svenska Guldbaggevinnande "Gräns" (2018) som blev hans stora genombrott. Aktuell med "Holy spider" som har svensk biopremiär 20 januari och är Danmarks bidrag till Oscarsgalan. Oscarsnomineringarna presenteras 24 januari.

Om man får tro förhandsspekulationerna har "Holy spider" goda chanser att bli nominerad till en Oscar. Men filmens regissör känner ingen större entusiasm inför Oscarsgalan eller allt det kampanjarbete som krävs för att bli uttagen.

Däremot är han glad över att få representera Danmark, vilket känns som ett erkännande från hans hemland sedan flera år.

— Sverige har varit väldigt öppet och omfamnat mig, men Danmark har haft en liten fördröjning. Jag har ena foten i den ena kulturen och andra foten i en annan. Jag känner mig fortfarande svensk, också, men nu har jag bott i Danmark i många år och mitt barn är danskt, säger Ali Abbasi.

Han tror också att det är nyttigt för dansk kultur med ett så pass internationellt projekt.

— Jag tror att de kör för mycket på monokulturen ibland. Det här är en film som är på farsi och som är inspelad i Jordanien, men många viktiga jobb är gjorda av danskar, fotografen och klipparen och så vidare, säger han.

"Holy spider" bygger på den verkliga historien om seriemördaren Saeed Hanaei, som mördade 16 prostituerade i den iranska staden Mashhad för 20 år sedan – och fick status som hjälte för många i landet.

"Inte bara bullshit"

Filmen har blivit starkt förknippad med protesterna i Iran där tiotusentals unga riskerar livet på gatorna i demonstrationer mot kvinnoförtryck och religiöst tvång. När det gäller filmkonstens förmåga att göra skillnad på riktigt har Ali Abbasi alltid sett sig själv som en cyniker, men säger att "Holy spiders" genomslag fått honom att börja omvärdera.

— Jag blir irriterad när folk säger att film ska förändra världen eller människor. Men jag ser verkligen med den här filmen att den faktiskt har betydelse. Det kunde jag ju inte veta, men jag är glad att den har betydelse. Jag tror att jag vill fortsätta att göra film som kanske är lite mer explicit politisk. Nu vet jag att allt inte bara är bullshit, säger han.

På förhand ville han mest göra en variant på klassisk film noir, eller "persian noir" som han kallar det. Den svartsyn som präglade de klassiska thrillerfilmerna passar bra för det iranska samhället, tycker Abbasi.

— Att leva i Iran är som att leva i en film noir. På dagen är det en grej, men på natten en helt annan. Du kan inte lita på något, du kan inte lita på myndigheterna, alla är korrupta och "what you see is never what you get".

Grundläggande ondska

Det där noir-tillståndet är i och för sig inte unikt för just Iran, det utmärker många platser som plågas av korruption och orättvisor, tror han.

— Jag tror att det är samma sak om du åker till Mexiko eller Ryssland. Film noir kommer ifrån det här att man är desillusionerad över att det skulle finnas en grundläggande godhet i världen och i stället förstår att det snarare finns en grundläggande ondska, som förmodligen också alltid vinner om inte något extraordinärt händer.

Vad hans nästa filmprojekt blir har han ingen aning om.

— Om Ruben (Östlund) satt här skulle han ge dig en pitch på nästa film. Tyvärr är jag inte lika förberedd. Det tog 15 år att göra den här filmen, men jag ska bli snabbare. Jag ska öka tempot och om jag kommer ner till fem år så är jag glad.