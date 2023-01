Alan Cumming lämnar tillbaka brittisk orden

I ett inlägg på Instagram skriver den skotske skådespelaren att hans själsrannsakan föranleddes av drottning Elizabeth II:s död och de samtal som den händelsen utlöste.

"Jag var otroligt tacksam över att ta emot OBE (Officer of the order of the British Empire) 2009 från drottningens födelsedagslista för den var en belöning inte bara för mitt jobb som skådespelare, utan också min kamp för lika rättigheter för homosexuella i USA", skriver Cumming, som hade blivit amerikansk medborgare ett år tidigare.

Men den senaste tidens debatt om monarkin har ändrat skådespelarens uppfattning om monarkins roll i den moderna världen – särskilt hur "det brittiska imperiet profiterat på bekostnad (och död) av ursprungsbefolkningar över hela världen".

Cumming skriver vidare att han anser att "nyttan priset gav hbtq-frågan 2009 nu är mindre värt än skadan det innebär att bli förknippad med imperiets skadliga inflytande".

Alan Cumming är inte den enda kändisen som har returnerat sina utmärkelser. John Lennon lämnade tillbaka sin MBE (Member of the most excellent order of the British Empire) 1969 i protest mot Storbritanniens inblandning i Biafrakriget.

Mer nyligen återlämnade den walesiske skådespelaren Michael Sheen den OBE även han tilldelades 2009 efter att ha läst på om walesisk historia och landets relation till den brittiska staten.