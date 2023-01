Rita Ora "borta från marknaden"

— Ja, det stämmer. Det sägs att det finns en mening med allt som sker. Jag är officiellt borta från marknaden, sade Ora när programledarna Jamie Theakston och Amanda Holden frågade henne om äktenskapsryktena, och lade till att det hade varit ett "perfekt bröllop precis som hon ville ha det".

Det är bland annat musikvideon till låten "You only love me" som fått fart giftermålsryktena. Videon, där för övrigt stjärnor som Lindsay Lohan, Kristen Stewart och Sharon Stone skymtar förbi, skildrar hur Ora och hennes tärnor förbereder sig för ett bröllop där det mesta går fel.

Artisten och "Fifty shades"-skådespelaren Rita Ora och nyzeeländske manusförfattaren och regissören Taika Waititi kopplades för första gången ihop våren 2021. I november förra året var de tillsammans värdar för MTV Europe Music Awards.