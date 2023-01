Skådespelaren Annie Wersching död i cancer

Wersching diagnostiserades med cancer 2020, men fortsatte att arbeta med framträdande roller i bland annat "Star Trek: Picard" och "The rookie". Hon har också en roll i HBO:s nya drama "The last of us".

Werschings make, skådespelaren Stephen Full, säger i ett uttalande: "Det är ett tomrum i den här familjens själ i dag. Men hon lämnade oss verktygen för att fylla det. Hon fann förundran i det enklaste ögonblicken. Hon behövde inte musik för att dansa. Hon lärde oss att inte vänta på att äventyret ska söka upp oss. Det finns överallt. Och vi ska hitta det."