Norrman vinner nordiskt manuspris

Fakta: Serien "Kids in Crime" Kids in Crime är en ovanlig coming-age serie som utspelar sig året 2001. Serien handlar om tre tonåringar, Tommy, Pål och Monica, som hamnar i trubbel efter att ha ådragit sig stora skulder till lokala knarkkungen Freddy Hell. Mitt i allt kaos flyttar de in i ett hus för att festa och använda så mycket droger som möjligt. Men alla fester har ett slut, och det här slutet kan bli blodigt. Källa: Göteborg Film Festival

"Kids in Crime" är Karlstads seriedebut.

Juryn baserar bedömningen på tre huvudsakliga kriterier: hantverk, relevans och originalitet.

"Vinnaren har allt. Den är baserad på ett sant universum från en specifik tid. Serien är autentisk, ärlig, brutal och vänskap driver historien och engagerar publiken. Noggrannheten, detaljerna, musiken – allt finns i manuset! Manusförfattaren äger verkligen storyn", lyder motiveringen.

Karlstads kortfilm "The Hunger" har vunnit både priset Young Director Award under Cannes 2019 och Film Critics Award under Kortfilmfestivalen i Norge.

Vinstsumman finansieras av Nordisk Film & TV Fond.