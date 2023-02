Det blev ingen Eurovision för punkikonen

I fredagskvällens uttagning i Dublin, som var en del av pratshowen "The late late show", blev det i stället bidraget "We are one" med Wild Youth som knep finalplatsen. Lydons bidrag "Hawaii" slutade på en fjärdeplats.

Bandet Public Image Ltd bildades av John Lydon, mest känd under sitt alias Johnny Rotten, efter det att Sex Pistols splittrades 1978. Att punkikonen hade ambitioner att representera sina föräldrars hemland Irland i Eurovision har väckt stor uppmärksamhet och inte så lite förvåning.

Under en pressträff inför uttagningen sade en känslosam Lydon till brittiska medier att "möjligheten helt enkelt dök upp, men att det inte var något han planerat".

— Jag skrev en låt som jag ville skulle vara gripande om den katastrof som min fru går igenom. Jag tror att jag har lyckats, men jag är inte säker.

Eurovision Song Contest anordnas i Liverpool i Storbritannien 9–13 maj. Tävlingen vanns 2022 av Ukraina, men eftersom landet inte är i stånd att anordna musiktävlingen har Storbritannien tagit över arrangemanget då britten Sam Ryder kom tvåa förra året.

Irland är med sina totalt sju vinster och 18 topp fem-placeringar det mest framgångsrika landet i musiktävlingens historia.