U2 intar Las Vegas med supershow

I en reklamfilm under nattens Super Bowl-final meddelade det irländska rockbandet att de intar Las Vegas i höst med konserten "U2: UV Achtung Baby live at The Sphere".

The Sphere är en ny påkostad konsertarena som började byggas 2019. Ännu är den inte klar, och därför finns inga speldatum satta för U2-showen, skriver Billboard. Arenan har en publikkapacitet på 17 500, 4D-teknologi, 3D-ljud samt en gigantisk skärm som omsluter publiken.

"Vi är det rätta bandet, 'Achtung baby' är det rätta albumet och The Sphere är den rätta arenan för att ta liveupplevelsen till nästa nivå", säger bandet i ett uttalande som refereras av USA Today.

"Achtung baby" kom ut 1991 och var U2:s sjunde studioalbum. Det producerades av Brian Eno och Daniel Lanois, hyllades för sitt nyskapande sound och innehöll bland annat superhitten "One".