Megadeth återförenas med gitarrist

Friedman spelade med thrashmetalveteranerna under 90-talet, bland annat på deras klassiska album "Rust in peace" från 1990. Nu ska han spela med bandet för första gången på 23 år under en konsert i Tokyo den 27 februari.

Megadeth bildades av Dave Mustaine för över 30 år sedan och har låtar som "Killing is my business... and business is good" på cv:t. Under årens lopp har bandmedlemmarna kommit och gått – numera har Mustaine sällskap av David Ellefson, Kiko Louriero och Dirk Verbeuren på scenen.

I sommar kommer bandet till Sverige för en spelning på Annexet i Stockholm den 31 juli.