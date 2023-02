Zelenskyj och Penn öppnar Berlins filmfestival

Den 73:e upplagan av filmfestivalen – som traditionellt ses som den mest politiskt inriktade av de tre stora europeiska festivalerna – kommer att markera både den ryska invasionens årsdag samt protesterna mot regimen i Iran med olika filmer och dokumentärer.

Festivalens konstnärlige ledare Carlo Chatrian säger att festivalen står tillsammans med den lidande befolkningen, "de miljoner som lämnade Ukraina och artisterna som har stannat kvar för att försvara landet och fortsätter att filma kriget".

Han tillägger att det är en "särskild ära" att välkomna president Zelenskyj digitalt.

Den amerikanska skådespelaren Kristen Stewart, som är årets juryordförande, framhåller att det är en stor ära att få vara med och lyfta fram "vackra saker" i en tid av global turbulens.

Filmade Zelenskyj

Den tvåfaldige Oscarsvinnaren Sean Penn, som håller i öppningsceremonin i den tyska huvudstaden, befann sig i inledningen av den ryska invasionen i Kiev där han filmade "Superpower", en dokumentär som följer Zelenskyjs förvandling från komiker till president och sedermera krigshjälte.

Nitton filmer kommer att tävla om huvudpriserna under festivalveckan, däribland brittisk-amerikanska samproduktionen "Manodrome" med Jesse Eisenberg och Adrien Brody, en thriller om en Uber-förare som lockas in i en kult medan han väntar sitt första barn.

Hedersbjörn till Spielberg

Fyra svenska filmer finns med i festivalprogrammet: Milad Alamis "Motståndaren", dokumentären "And the king said: What a fantastic machine!", samt kortfilmerna "Gösta Petter-land" och "Madden".

Stjärnregissören Steven Spielberg kommer att tilldelas en hedersguldbjörn för sin livsgärning. Toppriserna guld- och silverbjörnen kommer att delas ut lördag 25 februari.

Efter magra år på grund av pandemin är det den stjärnstarkaste Berlinale-upplagan i modern tid och såväl Helen Mirren, Vicky Krieps, Joan Baez och U2-frontmannen Bono väntas dyka upp på röda mattan invigningskvällen.