Regissörsduo vinnare på DGA-galan

Regissörsduon Daniel Kwan och Daniel Scheinert, som ligger bakom filmen "Everything everywhere all at once", fick det tyngsta priset för bästa regi när regissörsorganisationen Directors Guild of America (DGA) delade ut sina priser på en gala under lördagen.

Kwan och Scheinert blev den tredje duon hittills att tilldelas priset, rapporterar Variety. Utöver Kwan och Scheinert var Todd Field med "Tár", Joseph Kosinski med "Top gun: Maverick", Martin McDonagh med "The banshees of Inisherin" och Steven Spielberg med "The Fabelmans" nominerade i kategorin. — Det här har varit ett otroligt år för vår lilla film som på något sätt fortsätter att pågå, säger Daniel Kwan enligt tidningen. DGA-galan brukar, tillsammans med Golden Globe-galan, vara en av de främsta fingervisningarna när det gäller vilka som ska prisas på Oscarsgalan senare samma år.