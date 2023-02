Nordman mot norrmän – så låter Mellobidragen

Paul Rey sjunger "Royals" i Lidköping.

Paul Rey inleder deltävlingen i Lidköping. 30-åringen från Lund är med i Melodifestivalen för tredje gången på fyra år och har tuffat till sig något. Hans "Royals" har taktfasta handklapp och ett envetet trumsound i bakgrunden som bildar ett atmosfäriskt ljudlandskap till en sådan midtempo-poplåt som Måns Zelmerlöw brukar trivas i.

Casanovas, med låtskrivaren Henrik Sethson näst längst till höger. Arkivbild.

.

Arvingarna är förmodligen för upptagna med sin krogshow, annars hade de kunnat sjunga "Så kommer känslorna tillbaka". Casper och gänget kan få ångra detta. Nu har låtskrivaren Henrik Sethson i stället satt bidraget i händerna på egna dansbandet Casanovas. Det är en poppig dansbandsrökare om den stackars killen som blivit dumpad, men ändå inte kan släppa sitt ex, som är den enda som förstår honom.

Melanie Wehbe är mest känd som låtskrivare, men sjunger "For the show" i Lidköping. Arkivbild.

.

Melanie Wehbe vann Melodifestivalen 2020 som en av låtskrivarna av "Move" åt The Mamas. Nu tar hon själv plats framför mikrofonen som artist med låten "For the show" som inleds i balladtakt, men stegrar sig till midtempo, stöttad av en pulserande syntbas. Den här typen av låtar har ni hört på era spellistor med artister som Ellie Goulding.

.

Nordman har inte skrivit sitt bidrag "Släpp alla sorger". I stället har rutinerade Thomas G:son och Jimmy Jansson skapat en låt med gruppens karakteristiska sound, inklusive nyckelharpan, och trimmat den med schlagerpop. Dessutom med en text som hämtad från sångaren Håkan Hemlins publika kamp mot demonerna med den återkommande textraden "Släpp alla sorger – vi går vidare".

Laurell från Kanada har redan gått till final som låtskrivare. Nu tävlar hon även som artist. Pressbild.

.

Laurell är redan i final, som kompositör till Maria Surs "Never give up'", men här är ännu en låtskrivare som vill bevisa sig som artist. Den kanadensiska sångerskan har en röst som påminner mycket om Sia och poplåten "Sober" blandar friskt olika genrer, har till och med ett litet reggaeinfluerade parti och avslutar med en tonartshöjning.

"Låt hela stan se på" sjungs av Ida-Lova.

.

"Låt hela stan se på" av Ida-Lova handlar om att våga tro på sig själv och stå emot kraven i sociala medier. 18-åringen från Stockholm sjunger om vilsna själar i en storstad och om att rätten att få "dansa sönder" sin ångest på Mosebacke torg utan att behöva bry sig om ifall någon filmar och lägger ut på Snap. Låten börjar som ballad, men ökar tempot mot slutet på klassiskt schlagermaner.

Marcus och Martinus sjunger i den svenska Melodifestivalen på lördag. Arkivbild.

.

Ligger Oslo på samma breddgrader som Kanada? Nog har de forna barnstjärnorna Marcus & Martinus från Norge sneglat västerut mot Torontos egen The Weeknd? Deras bidrag inleds lite trevande, men när väl "droppet" kommer kvalar "Air" in som ett av årets mest moderna bidrag i Melodifestivalen, där texten om kvinnan som får gutterna att tappa andan ackompanjeras av luftiga syntslingor som doftar klubbgolv.