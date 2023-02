Hollywoodstjärnor stöttar Ukraina

"Vi tänker på er, sänder vår kärlek, vår styrka, våra böner och bevarar er i våra hjärtan, alltid", säger Julia Roberts, medan Matt Damon skickar ett budskap om "kärlek och respekt och solidaritet med alla våra bröder och systrar i Ukraina".

Med hänvisning till Rysslands president Vladimir Putins beslut att invadera Ukraina säger skådespelaren Liev Schreiber:

"Detta var en handling av oprovocerad aggression från ett land 30 gånger större än sitt offer."

Sångerskan och skådespelerskan Barbra Streisand säger att Ukraina ska få stöd "så länge som nödvändigt" och att landet är "en inspiration för hela världen".

Mark Hamill, känd för att ha spelat Luke Skywalker, upprepade sin Star Wars-fras "May the force be with you" (Må kraften vara med er).

Videon innehöll också stöttande hälsningar från skådespelaren Morgan Freeman, astronauten Scot Kelly, filmskaparen Wes Anderson och brittiska popduon Pet Shop Boys.

I ett inlägg på Facebook tackar Ukrainas president Volodymyr Zelensky världsstjärnorna för att de står på Ukrainas sida.

"Tack för dessa stöttande ord. De är verkligen viktiga för oss", skriver han.