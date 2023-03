"Everything everywhere" bästa indiefilm

Galan hölls i jättetält på Santa Monica beach i Los Angeles och den belönar filmer som gjorts med låg- eller medelstor budget. "Everything everywhere all at once" tog emot priser i alla sju kategorier där den var nominerad, däribland för bästa långfilm. Michelle Yeoh fick skådespelarpriset för bästa huvudroll.

— Michelle, du slog en hel hög med män, ropade kollegan och medspelaren Jamie Lee Curtis, sedan galans priser i år för första gången är könsneutrala.

”Everything everywhere all at once” är en science fiction-film där en utmattad kinesisk kvinna ska rädda hela världen genom att utforska parallella verkligheter. Den är nominerad till Oscars i fem olika kategorier.