Den här gången skriver Ruben Östlund tacktal

Oscarsgalan sänds i TV4 med start 01.00, natten till måndag. Redan klockan 23.00 börjar sändningen i TV4 Play från röda mattan. Pär Lernström är programledare och Parisa Amiri bevakar röda matten på plats i Hollywood.

Pratshowvärden Jimmy Kimmel är värd för galan.

Dramakomedin "Everything everywhere all at once" har fått elva nomineringar, flest av alla, och är storfavorit till att ta hem de finaste priserna, däribland för bästa film, manus och flera skådespelarutmärkelser.

"Triangle of sadness" är nominerad i tre kategorier; bästa film, manus och regi.

Dessutom kan den svenska kompositören Ludwig Göransson få priset för bästa sång för "Life me up" som Rihanna sjunger i "Black Panther: Wakanda forever".