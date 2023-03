Tone Sekelius: Är besviken

Och Sekelius är besviken.

— Det är klart jag är. Jag tyckte jag gjorde bra ifrån mig och fem poäng är verkligen inte mycket, säger hon.

Sekelius tror att en anledning till bottennoteringen kan vara att "Rhythm of my show" inte tilltalade en lika bred målgrupp som fjolårets "My way".

— Men jag ville göra något annorlunda och tyckte att det var värt att testa. Jag ville inte göra "My way 2.0" liksom. Men det höll inte hela vägen, säger hon.