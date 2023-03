Guide: Det här är Ruben Östlund

Starten – filmade vindsurfing och alpint

Ruben Östlund var ingen större cineast i ungdomen utan kom in i filmvärlden genom att göra filmer om vindsurfing och utförsåkning. Allt började på Styrsö i Göteborgs skärgård.

— På Styrsö fanns det något som heter Styrsö fritid, som var ett initiativ från kommunen för att barnen skulle ha något att göra. De hade köpt in en vhs-kamera och vhs-redigering, så plötsligt fanns den tekniken, som var väldigt dyr, tillgänglig för oss på Styrsö. Då började jag filma mina intressen och jag gillade att vindsurfa. Jag fick även låna med kameran till norska fjällen och Hemsedal där vi åkte och filmade skidåkning. Så det var ett initiativ från kommunen som överhuvudtaget gjorde att jag fick praktisk erfarenhet, minns Ruben Östlund.

Filmskolan i Göteborg

Efter att i flera år gjort skidfilmer som såldes till skidfans sökte Ruben Östlund till filmhögskolan Akademi Valand Film i Göteborg. Först där kom det stora intresset för annan typ av film, bland annat tack vare Kalle Boman – en legendar inom svensk film som arbetat med bland annat Bo Widerberg och Roy Andersson.

— Kalle Boman har varit i filmbranschen sedan 60-talet och det blev ett vägskäl för mig. Jag lärde mig mycket och fick en annan hållning till vissa saker, som jag också kunde känna igen från min uppväxt. Därifrån var det som att man hakade i traditionen av Roy Andersson, Bo Widerberg eller Marie-Louise Ekman eftersom man hade en stark relation till Kalle.

Ruben Östlund jublar efter att ha fått sin andra Guldpalm på filmfestivalen i Cannes i fjol. Arkivbild.

Inspirationen från Michael Haneke

När Ruben Östlund skulle forma sitt filmspråk blev Michael Haneke viktig. Framför allt filmen "Kod okänd" från 2000.

— Det var en regissör som menade 100 procent allvar med det han gjorde. Det fanns en väldig stringens och koncentration i hans filmer. Den avkrävde någonting hos mig som åskådare och regissören litade på att jag var en intelligent vuxen människa som kunde tänka själv. Det var som en chockupplevelse lite grann. Då insåg jag vilken sorts regissör jag kunde vara och ville vara.

Nuförtiden är den österrikiske regissören ett viktigt bollplank.

— Jag skickade ”Triangle of sadness” till honom när vi klippte den. Jag träffade honom i Wien och han kom med input.

Samarbetspartnern Erik Hemmendorff

Producenten Erik Hemmendorff har varit inblandad i nästan alla filmer Ruben Östlund gjort, inte minst på slutet när framgångarna kommit slag i slag. De träffades på filmskolan i Göteborg och har ett bolag ihop. Deras samarbete är nära och det är en fördel att de känt varandra så länge.

— Erik kan inte ljuga, så när man pitchar en idé för honom som man tycker är bra kan det bli helt tyst och då fattar man att det här får man formulera på ett helt annat sätt. Den personen som man har framför sig är då inte den som har blivit Guldpalmsvinnare utan den personen man träffade på skolan. Så det finns en opåverkad relation där trots att det har gått bra.

Kungen av Cannes

Världens finaste filmfestival fick snabbt upp ögonen för Ruben Östlund. Redan "Play" (2011) fick en mindre utmärkelse och filmen "Turist" (2015) belönades med finaste priset i sidosektionen Un Certain Regard. För sina båda två senaste filmer "The square" (2017) och "Triangle of sadness" (2022) fick Östlund Guldpalmen för bästa film, vilket är närmast unikt. Och i år ska han leda festivaljuryn. Cannes älskar Ruben Östlund och kärleken är besvarad. Han lyfter ofta fram europeisk film, där smala filmer får statliga stöd och man värnar om biografkulturen.

— Cannesfestivalen är platsen för den filmen som jag sysslar med, som ska vara frikopplad från det kommersiella, och som ska vara en konstform helt enkelt. Det är den arenan som ska vara den viktigaste.

Nobbar Hollywood

Därmed nobbar Ruben Östlund också locktonerna från Hollywood. Producenten Erik Hemmendorff säger till TT att de fått erbjudanden från de allra största bolagen med budgetar på över 100 miljoner kronor. Men då vill de vara med och bestämma.

— Men jag vill inte åka hit och sätta mig i händerna på en studio här och att produktionen ska styras som den gör här av en stor amerikansk producent. Då tappar vi kontrollen, säger Ruben Östlund

Ruben Östlund med sin fru Sina. Arkivbild.

Familjen

Ruben Östlund har tvillingdöttrar från ett tidigare äktenskap och en liten son på 1,5 år tillsammans med sin fru, den tyska fotografen Sina. Hon är en viktig rådgivare och inte rädd för att tycka till om hans filmer. Ibland för mycket.

— Jag blir ofta väldigt arg på Sina, för jag tycker att hon måste respektera mig som regissör. "Jag har ju vunnit Guldpalmen två gånger, tror du inte jag vet vad jag gör", säger Ruben Östlund och skrattar högt.