Kritik mot rysk festival i Malmö: "Fel tidpunkt"

Pjotr Tjajkovskij (1840–1893) är Rysslands internationellt mest kände tonsättare.

Han komponerade bland annat operorna "Eugen Onegin" och "Spader dam" samt baletterna "Svansjön" och "Törnrosa".

Tjajkovskijs musik har använts av Ryssland i marknadsföringssyfte. Under öppningsceremonin under vinterspelen i Sotji 2014 var tonsättaren en av de många historiska storheter som hördes under vad arrangören då beskrev som "den mest komplexa och ambitiösa tekniska showen hittills i den olympiska historien".