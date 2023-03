Äntligen premiär för operan om Macchiarini

Fakta: Fler premiärer säsongen 23/24 8/9 Legendaren Cole Porter hyllas i den musikaliska revyn "Let's fall in love" som efter premiären ger sig ut på turné i Västergötland. 3/11 Hofesh Shechter och Tom Weinberger möter Göteborgsoperans danskompani i dubbeldansen "In a heartbeat". 2/2 Förra säsongens utsålda barnopera "Sandvargen" får nypremiär och rullar vidare under säsongen. 16/3 Jean-Philippe Rameaus skönhetsidealskritiska opera "Platée" i nytolkning och regi av Andreas Kriegenburg 5/5 Tjeckiens nationalkompositör Bedrich Smetana bodde några år i Göteborg och nu firas 200-årsjubileet med konserten "Smetana 200 år".

I "Mytomania" må den lögnaktige stjärnkirurgen heta Francis, men tonsättaren Paula af Malmborg Ward och librettisten Kerstin Perskis opera är inspirerad av berättelsen om bluffmakaren Paolo Macchiarini. "Mytomania" har urpremiär den 8 oktober 2023 och i rollen som Francis, vars liv är ett luftslott, möter publiken Joachim Bäckström.

Bland operapremiärerna finns också Mozarts mästerverk "Don Giovanni" som har premiär den 2 december 2023. Lite längre får publiken vänta på Wagners genombrottsopera "Den flygande holländaren" som har premiär den 17 februari 2024.

På musikalfronten är storsatsningen "Wicked" som har premiär den 16 september 2023. "Wicked" är berättelsen om häxorna i "Trollkarlen från Oz" och uppsättningen i Göteborg blir den största i den framgångsrika musikalens 20-åriga historia.

Som alltid är säsongen också fullmatad med dans. Koreografen Yoann Bourgeois, som tidigare har gjort succé med "Hurricane" och "Our music", återvänder till Göteborgsoperan med "Vault of heaven" – ett dubbelverk av Bourgeois och kollegan Emma Portner som har allt från jobb för Netflix och Justin Bieber till norska Nationalbaletten på sin digra meritlista. "Vault of heaven" har urpremiär den 4 april 2024.