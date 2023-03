Ruben Östlund ber Lola Arias om ursäkt: "Vi förstår att..."

I Guldpalmenvinnande "The square" från 2017 kretsar handlingen kring konstverket Rutan som skapats av en fiktiv konstnär med namnet Lola Arias. Den verkliga konstnären Lola Arias provspelade för en roll i filmen, men klipptes bort ur slutproduktionen.

Konstnären hävdade då att hon aldrig godkänt att hennes riktiga namn skulle användas i filmen och drog i gång en rättsprocess mot Östlunds produktionsbolag. I en stämningsansökan som lämnades in till en domstol i Berlin 2018 krävde Arias att filmen förtydligar att den verkliga Lola Arias inte har någonting med "The square" att göra.

Nu, fem år senare, kommer ett förtydligande från Ruben Östlund:

"Efter att ha träffat konstnären i Berlin och diskuterat det missförstånd som uppstått vill vi betona att "The square" (Rutan) är ett konstverk som ursprungligen skapades av Ruben Östlund och Kalle Boman för staden Värnamo i Sverige 2015. Alla hänvisningar till konstnären Lola Arias som skapare av konstverket är fiktiva", skriver Ruben Östlunds produktionsbolag i ett pressmeddelandet och tillägger:

"Vi vill be Lola Arias om ursäkt för hur hennes namn användes i spelfilmen "The square". Vi förstår att användningen av Lola Arias namn, som inte diskuterades så tydligt som det borde ha gjort, skapade ett missförstånd som kopplade hennes arbete som konstnär till konstverket The square (Rutan) som visas i filmen."