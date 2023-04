Tre nya Star wars-filmer på gång

Ridley medverkade i “Star wars: the rise of Skywalker” 2019 och kommer nu axla manteln och greppa ljussabeln igen. Filmen ska nämligen fokusera på tiden efter den senaste filmen och Reys arbete att bygga en ny Jediorder.

Regissör för den planerade filmen är pakistanskan Sharmeen Obaid-Chinoy, som därmed kommer bli den första kvinna att regissera en Star wars-film. Hon har tidigare vunnit två Oscarsstatyetter för “Saving face”, 2011, och “A girl in the river: the price of forgiveness”, 2015.

För manus står Steven Knight som tagit över efter att de ursprungliga manusförfattarna, Damon Lindelof och Justin Britt-Gibson, lämnade projektet i februari. Steven Knight har tidigare bland annat skrivit manuset till “Peaky blinders”.

Enligt Variety ska även Dave Filoni och James Mangold regissera ytterligare två filmer inom rymdfranchisen.