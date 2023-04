"Masked singer"-kupp: "Kommer att chocka många"

Fakta: Janne Andersson Ålder: 60 år. Bor: Lidingö, utanför Stockholm. Familj: Fru Ulrika, två döttrar med respektive, fyra barnbarn. Yrke: Herrarnas förbundskapten i fotboll sedan 2016. Meriter: Kvartsfinal i VM 1998, åttondelsfinal i EM 2021. Tidigare klubbar som huvudansvarig, bland annat: 2004–2009 Halmstad, 2010 Örgryte, 2011–2016 IFK Norrköping.

I ett hus på Lidingö utanför Stockholm finns det två döttrar och fyra barnbarn som inte kommer att glömma långfredagen 2023. Då fick de se sin pappa och morfar, tillika Sveriges förbundskapten i fotboll, avslöjas som Mullvaden i TV4:s succéprogram "Masked singer".

— Jag lovar att de kommer att vara i chock, säger Janne Andersson med ett skratt några dagar innan det förinspelade programmet sänds i TV4.

Janne Andersson som Mullvaden i "Masked singer". Pressbild.

"Masked singer" är populärt i familjen Andersson som brukar titta och gissa tillsammans, men på var sitt håll, via en What's App-grupp på fredagarna eftersom döttrarna och barnbarnen (de senare i åldern 2–5 år) bor på olika ställen i Sverige.

Men Janne Anderssons två döttrar med familjer firar i år påsk hemma hos förbundskaptenen och hans fru Ulrika. Det gör det mycket roligare för Janne Andersson.

— Vi kommer att se det tillsammans. Det ska bli så roligt att få se deras reaktioner. För det är ingen av dem som vet om det här, berättar Janne Andersson och skrattar roat åt sin kupp.

Superhemligt

Hemlighetsmakeriet har varit stort. Bara Janne Anderssons fru och ytterligare några personer i hans närhet har känt till hans medverkan på förhand. Frågan från programmet kom redan i somras och efter några månader lät han sig övertygas om att vara med.

Så här är vi vana vid att se Janne Andersson, i landslagssammanhang med Zlatan och de andra, men sedan i somras har han också i hemlighet övat på att sjunga för sin medverkan i "Masked singer". Arkivbild.

Sedan dess har han minst en gång i veckan smugit undan för att öva med sångpedagogen Suss – även under landslagssamlingar, live eller via Facetime. Under julhelgen körde han i väg med bilen och sjöng så att familjen inte skulle märka något.

— När jag var i väg på landslagssamling i Portugal i januari gick jag ut och sjöng på gatan med Suss på Facetime och tränade, berättar Janne Andersson roat.

Få trodde nog att den 60-årige fotbollstränaren skulle kunna vara med i ett underhållningsprogram i tv. Det är också anledningen till hans medverkan, berättar Janne Andersson, som sjöng E-Types "Life" och "I'm too sexy" med Right Said Fred i programmet.

— De som känner mig och har hört mig försöka sjunga vet att jag inte KAN ge mig längre ut utanför "comfortzonen" – och därför var det häftigt att göra det.

En annan sida

Janne Andersson grälade nyligen med experten Bojan Djordjic i direktsänd tv efter Sveriges VM-kvalmatch mot Azerbajdzjan. Då fick han massiv kritik för sitt uppträdande och flera krävde hans avgång.

TT: Känns det bra att få visa upp en annan sida av dig själv i ett sånt här sammanhang?

— Jag är helt prestigelös och har inget behov av att spela ett spel. Jag är den jag är på gott och ont och jag bjuder jättegärna på det här. Det gör mig absolut ingenting och det här var en jätterolig grej.

Dessutom har Janne Andersson fått nytta av sin medverkan i sitt vanliga jobb.

— Det här spelades in i januari. När vi sen var på turné med landslaget tyckte jag att jag sjöng nationalsången lite bättre än vanligt. Det lät lite drägligare än det brukar göra.