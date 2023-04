Superhelg för Super Mario-filmen

Den tv-spelsbaserade filmen – som hade premiär redan i onsdags inför den långa påskhelgen – har dragit in cirka 205 miljoner dollar, motsvarande 2,1 miljarder kronor i Nordamerika.

Under den ordinarie helgen, mellan fredag och söndag, tjänade filmen in 146 miljoner dollar i biljettintäkter. Därmed är det den bästa premiärhelgen för en film under 2023 och den näst bästa premiärhelgen för en animerad film någonsin.

Räknar man in globala biljettintäkter har filmen redan tjänat in 377 miljoner dollar, motsvarande nästan fyra miljarder kronor.

Filmen är en ursprungshistoria för de italiensk-amerikanska rörmokarbröderna Mario och Luigi i Brooklyn, som plötsligt finner sig i Svampriket. Bland rösterna i filmen märks bland annat Chris Pratt som Mario och Charlie Day som Luigi.

Den nya filmatiseringens framgång står i skarp kontrast till den första Hollywoodfilmatiseringen från 1993, "Super Mario bros.", med Bob Hoskins, John Leguiziamo och Dennis Hopper, som floppade.