Insekter på menyn för Draculas hjälpreda

Ålder: 33 år.

Bor: I USA.

Familj: Flickvännen Bryana Holly.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare filmer och tv-serier i urval: "Om en pojke", "Skins", "Wallander", "The weather man", "En enda man", "Clash of the titans", "X-Men: First class", "Warm bodies", "X-Men: Days of future past", "Mad Max: Fury Road", "The favourite", "Those who wish me dead", "The menu".

Aktuell: I "Renfield" som har svensk biopremiär 12/4.