The Shanes-gitarristen Tommy Wåhlberg är död

Hustrun Lena Wåhlberg bekräftar för tidningen att artisten varit sjuk i cancer.



— Han har kämpat väldigt länge med behandlingar. Efter nyår slog det till ordentligt. Så de sista tre månaderna var mestadels på sjukhus, säger hon.

The Shanes var ett av landets populäraste popband under 1960-talet

The Shanes bildades av Staffan Berggren, Tommy Wåhlberg, Svante Elfgren och Tor-Erik Rautio under tidigt 60-tal i Tuolluvaara utanför Kiruna och var ett av landets populäraste popband under 1960-talet.

De hade hits som ”Let me show you who I am”, ”Drip drop” och ”Blue feeling” och var sommaren 1964 förband åt The Beatles. Gruppen tävlade även i Melodifestivalen både 1982 och 1992.