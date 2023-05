Pedro Pascal nära roll i "Gladiator"-uppföljare

Pedro Pascal är i slutförhandlingarna för en roll i uppföljaren till filmen "Gladiator" från år 2000, rapporterar amerikansk branschpress.

48-åringen har de senaste åren haft stora framgångar med huvudrollerna i "Star wars"-serien "The Mandalorian" och tv-spelsadaptionen "The last of us".

"Gladiator"-uppföljaren ska handla om Lucius, son till Maximus och Lucilla, och har redan en stjärnbeströdd skådespelarensemble knuten till sig. Danska Connie Nielsen repriserar rollen som Lucilla, och Paul Mescal, Barry Keoghan och Denzel Washington kommer också att medverka.

Den påkostade "Gladiator" handlar om en romersk general som blir slav och gjorde succé på biodukarna världen över, och nominerades till tolv Oscars.

Även om huvudrollsinnehavarna Russel Crowe och Joaquin Phoenix inte återvänder, kommer en hel del andra som jobbade med originalfilmen att göra det. Förutom regissören Ridley Scott rör det sig om bland annat filmfotografen John Mathieson och kostymören Janty Yates.

Filmen är tänkt att få premiär mot slutet av nästa år.