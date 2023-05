Rockbandet Sum 41 lägger ned

Sum 41 bildades 1996 och hade flera hitlåtar under början av 2000-talet, bland annat "Fat lip" och "In too deep". Sedan dess har pop-punkarna från Ontario fört en mer anonym tillvaro, men har stadigt fortsatt turnerandet.

Det kommande albumet "Heaven and hell" blir gruppens sista.

"Tack för de här 27 åren med Sum 41", skriver gruppen i sociala medier.