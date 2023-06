Rushdie skriver bok om knivattacken

Författaren Salman Rushdie skriver en bok om när han blev attackerad och knivhuggen under ett framträdande i New York förra året, rapporterar The Guardian.

— Jag försöker skriva en bok om attacken mot mig – vad som hände och vad det betyder, inte bara attacken utan även annat runt omkring, sade Rushdie i ett förinspelat Zoomframträdande på litteraturfestivalen Hay. Salman Rushdie sade också att det kommer att bli en ganska kort bok på blott ett par hundra sidor. — Det är inte den lättaste boken i världen att skriva men det är något jag måste ta mig igenom innan jag kan göra något annat. Jag kan verkligen inte börja skriva en roman som inte har någonting med det här att göra. Så jag måste bara ta mig an det, sade Rushdie. Salman Rushdie förlorade synen på ena ögat och kan inte längre använda ena handen efter attacken.