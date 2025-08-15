Sigvard bodde med lejon – grundade Brämhultsimperiet

Under 1960-talet såg Sigvard Berggren till att det vi i dag känner som några av de mer välkända varumärkena i Sverige grundades. Här får du veta vem han var, vilka företag han ligger bakom och hur imperiet mår i dag.

Under 1960-talet började en framtida entreprenör att pressa morötter hemma i sin källare utanför Borås.

I dag är företagen han bildat mer välkända än hans namn.

Sigvard Berggren grundade Brämhults

Sigvard Berggren lade där grunden för det som med tiden kom att bli Brämhults Juice, ett varumärke som sedan 2007 ägs av den tyska juicekoncernen Eckes-Granini Group.

När Berggren med tiden ville utforska omvärlden och utvidga sitt juiceimperium gav han sig ut på en lång resa med sin fru. Efter en av alla resor till Afrika tog de med sig lejonungen Simba i bagaget.

Sigvard Berggren till vänster när han medverkade i radio. Foto: Borås Djurpark

Grundade Borås djurpark – lejon bodde hemma i villan

Göteborgs Naturhistoriska Museum redogör på den egna hemsidan för att Berggren lät lejonet Simba bo i villan hemma i Tosseryd, där familjen var bosatt.

Under 60-talet kom allt fler exotiska djur att skeppas till Borås – vilket lade grunden för det som i dag är Borås djurpark, något Sigvard Berggren öppnade i samråd med kommunen, något Brämhults skriver om på sin hemsida.

Arvet efter imperiet omsätter hundratals miljoner

Lite mer än 60 år senare har det som Berggren grundade kommit att omsätta enorma summor pengar.

Eckes Granini, som äger Brämhults, omsatte bara under 2024 hisnande 755 miljoner kronor i Sverige, enligt uppgifter från Alla bolag som Nyheter24 tagit del av.

Brämhults juice grundades av Sigvard Berggren. Foto: Pressbild Brämhults

Borås Djurpark & Camping AB omsatte under samma period 76,4 miljoner kronor.

Med andra ord har arvet efter Sigvard Berggren förvaltats och både juicejätten och djurparken kan ses som giganter inom sitt område.

Entreprenören Sigvard Berggren avled 2009, 85 år gammal.