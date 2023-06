Veckans film och serier – roligt om mobilföretag

FILMER (premiär 16/6)

" Blackberry "

Det är lätt att glömma bort, men innan Apple och Samsung kom med sina smarta telefoner i mitten av 00-talet fanns – Blackberry. En mobil med tangentbord och ett företag skapat mot alla odds av två kanadensiska nördar som tar hjälp av en hockeygalen entreprenör.

Regissören Matt Johnson berättar sin kritikerhyllade historia som en komedi, om den omaka trions snirkliga väg till den osannolika framgången – och det tunga fallet när deras teknik nästan över en natt blev gammalmodig och helt ute.

Chris Hemsworth som Tyler Rake i "Extraction 2". Pressbild.

" Extraction 2 " (Netflix).

"Extraction" blev en jättehit för Netflix när pandemin slog till och alla fick stanna hemma. Nu kommer uppföljaren. Chris Hemsworth är tillbaka som Tyler Rake, vars specialitet är att frita personer ur fångenskap. Den här gången en georgisk familj. Ännu mer action än tidigare utlovas. Bland annat innehåller filmen en 21 minuter lång actionscen.

TV/STRÖMMAT

Samuel L Jackson som Nick Fury i "Secret invasion". Pressbild.

" Secret invasion " (21/6, Disney+).

Den nionde tv-serien om Marveluniversumet fokuserar på Nick Fury (Samuel L Jackson), den tidigare chefen för Shield som måste bekämpa sina forna allierade, de formskiftande Skrulls.

Den påkostade serien har ett mer "vuxet" anslag än övriga Marvelproduktioner och producenterna har berättat att de känt sig inspirerade av samtida agentserier som "Homeland" och "The americans". Rollistan för den sex avsnitt långa serien är osedvanligt stjärnspäckad med Olivia Colman, Emilia Clarke och Martin Freeman.

Sex and the city-damerna är tillbaka. Pressbild.

" And just like that " (22/6, HBO Max).

Det mesta snacket inför den andra säsongen av "Sex and the city"-rebooten har handlat om att Samantha är tillbaka. Trots den mycket offentliga konflikten med de övriga skådespelarna dyker Kim Cattrall upp i serien igen, men enligt Variety, bara i en enda scen i sista avsnittet. Fast en annan figur från Carrie Bradshaws förflutna dyker också upp, ex-pojkvännen Aidan (John Corbett).

Övriga premiärer:

”Star Trek: Strange New Worlds” (16/6, Prime Video).

Andra säsongen av den nya Star Trek-serien.

”Outlander” (17/6, Viaplay).

Sjunde och näst sista säsongen kommer till Sverige, tätt inpå premiären i USA.

”The righteous Gemstones” (19/6, HBO Max).

Tredje säsongen av den kritikerhyllade komedin om en absurd amerikanska predikantfamilj.

“Lucky Hank” (20/6, Viaplay).

Bob Odenkirk går från "Breaking bad" och "Better call Saul" till en ny serie om en universitetslärare som balanserar mellan medelålderskris och fullständigt sammanbrott.

”Vardy v Rooney: A courtroom drama” (21/6, C More/Britbox)

Filmatiserad version av det omtalade Wagatha Christie-fallet där fotbollsfrun Coleen Rooney anklagade rivalen Rebekah Vardy för att läcka hennes hemligheter till pressen.