Alexander Karim får roll i "Gladiator 2"

Ålder: 47 år.

Skådespelare och författare.

Bor: På Kungsholmen i Stockholm.

Familj: Fru och tre barn.

Bakgrund: Helsingborgs och Malmös stadsteatrar, "Johan Falk"-filmerna, amerikanska "Zero dark thirty" och "Dying of the light" samt SVT:s "Äkta människor", bland mycket annat.

Aktuell med: Tyska jättesatsningen "The swarm" på Viaplay och med en roll i Ridley Scotts kommande "Gladiator"-uppföljare, med bland andra Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen och Paul Mescal.