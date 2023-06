Veckans film och serier – norsk offernarcissism

FILMER

"Sick of myself" (30/6)

Kafébiträdet Signe är 30 år och saknar talang. Hennes narcissism och avundsjuka blir en drivkraft för att sabotera pojkvännens begynnande framgångar. För att få mer uppmärksamhet medicinerar hon sig och framkallar allvarliga hudproblem.

Cannes-debuterande regissören och manusförfattaren Kristoffer Borgli har gjort en anti-romcom där "body-horror" möter skandinavisk realism. Om självförverkligande genom offerkapital i den samtida "inkluderande" kultur- och reklamvärlden. Filmen fyller på vågen av begåvade norska auteurer i kölvattnet efter Joachim Trier.

Jennifer Lawrence som Maddie i sexkomedin "No hard feelings" om en 30-årig kvinna som anlitas för att ta 19-årige Percys (Andrew Barth Feldman) oskuld.

"No hard feelings" (30/6)

Skabrös komedi skriven av ena halvan från "Good boys" manusförfattarduo. Jennifer Lawrence spelar den misslyckade Uber-chauffören Maddie som sadlar om till sexarbetare då hennes bil blir beslagtagen. Hon svarar på en kontaktannons där ett par helikopterföräldrar vill anlita henne för att "dejta" deras mjäkige 19-årige son Percy innan han skickas i väg till college. Humorn verkar spela på en samtida normalisering av prostitution och omkastade könsstereotyper, vilket gör uppdraget svårare än Maddie tänkt sig när den unge mannen visar sig vara livrädd för kvinnlig beröring.

Övriga premiärer

"Harold Frys oväntade vandring" (30/6)

En fotvandring mot en väns dödsbädd leder till insikter sent i livet för filmens huvudperson. Från en av regissörerna bakom "Normal people".

"Body parts – nakenscener i Hollywood" utlovar ett kvinnligt perspektiv på nakenscener genom historien. Pressbild.

TV/STRÖMMAT

K Special: "Body parts – Nakenscener i Hollywood" (SVT Play från 1/7)

Dokumentär om hur nakenscener har skildrats genom Hollywoods historia. Tolkat ur ett kvinnligt perspektiv av bland andra Jane Fonda och Rosanna Arquette. Kan bli ett lämpligt komplement till dokumentären "This film is not yet rated" (2006) om den amerikanska biografcensuren och den utomordentligt bra podcasten "You must remember this" som i sin senaste säsong behandlade 90-talets erotik i mainstreamfilm.

Övriga premiärer

"Tom Clancys Jack Ryan" (Prime video 30/6)

Den fjärde och sista säsongen om agent Jack Ryan utlovas bli rollfigurens största utmaning.

"Run rabbit run" (VOD – SF Anytime, iTunes, Viaplay, Google play och Rakuten 3/7)

Spökskräckis med Sarah Snook (Shiv från "Succession"), som spelar en fertilitetsläkare som hemsöks trots sin övertygelse om att spöken är trams.

"I hatets mitt" (SVT Play 5/6)

En dramathriller om aktivisten Matthew Collins och hans organisation Hope not hate, som infiltrerar högerextremister efter ett mord på en ledamot från det brittiska parlamentet på öppen gata. Bygger på verkliga händelser.