Storfilmer kan drabbas av Hollywoodstrejken

Några av storfilmerna som för närvarande är under produktion och nu riskerar att försenas är "Wonder Woman 3", "Ghostbusters 4", "Mufasa: The Lion King" och "Avatar" del 3 och 4. Även Ridley Scotts kommande Gladiator-uppföljare väntas påverkas, enligt BBC.

Den svenske skådespelaren Alexander Karim som medverkar i "Gladiator 2", säger till SVT:s Aktuellt att storstrejken får "enorma konsekvenser".

— Det här innebär att vi inte kommer att kunna filma med någon av skådespelarna som är knutna till det amerikanska facket. Det får enorma konsekvenser för inspelningen av filmen, säger han till Aktuellt.

När det gäller tv-serier kan det bli förseningar för bland annat HBO:s "House of the Dragon".

Skådespelarfacket SAG-AFTRA, som vid en pressträff på torsdagen aviserade att strejken skulle dra i gång vid midnatt lokal tid, representerar 160 000 skådespelare, etermediajournalister, programledare, dansare, DJ:s och stuntartister och har inte strejkat sedan 1980.

Även manusförfattarna strejkar, sedan 2 maj. Senast både manusförfattare och skådespelare i Hollywood strejkade tillsammans var 1960.