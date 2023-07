Sommarturnén: Maja Francis

Fakta: Här spelar Maja Francis i sommar 19/7 Växjö, 20/7 Hammenhög, 21/7 Kristianstad, 22/7 Vadstena, 26/7 Bjärred, 27/7 Henån, 28/7 Mariestad, 3/8 Östra Ämtervik, 4/8 Ed, 10/8 Kalmar, 25/8 Eksjö.

TT: Hur viktig är sommarturnén för dig som artist?

— Jag älskar att spela live. Dels känslan av att vad som helst kan hända – man kan liksom inte kontrollera allt som sker där på scenen i stunden, som man kan göra i en studio, och det är det som är så fint. Dels för att det är ute på turné som jag får chans att faktiskt träffa dem som lyssnar på mig.

TT: Var i Sverige spelar du allra helst?

— Var som helst där folk vill lyssna.

TT: Vilken är den bästa konsert du har sett?

— Florence and the Machine på Intiman 2011, Nick Cave på Way Out West förra året, Regina Spektor i Nashville 2009, Tori Amos och Antony and the Johnsons på Music & Arts och en fadokonsert i Portugal i en liten bar där jag tyvärr aldrig fick reda på sångerskans namn.

TT: Vad kan du inte vara utan på en turné?

— Min adhd-medicin och min tuperingskam.

TT: Vad äter du helst på en turné?

— Choklad!

TT: Vad är det första du gör när du kommer hem igen?

— Sätter mobilen på "måne" och gråter ut alla känslor och nervositet jag hållit inne.