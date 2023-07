Musikvideo tas bort – anses förhärliga våld

Minst 58 sköts ihjäl under spelning 2017, under Jason Aldeans konsert i på Route 91 Harvest music festival i Paradise, Nevada, öppnade en man eld från ett hotellfönster på 32 våningen och sköt mot publiken. Minst 58 människor sköts ihjäl och över 500 skadades under skjutningen som beskrivs som en av de dödligaste någonsin utförd av en enskild gärningsman i USA.

I den tre minuter långa filmen till låten "Try that in a small town" visas maskerade demonstranter, molotovcocktails, en brinnande amerikansk flagga och rån som fångats av övervakningskameror. Samtidigt sjunger Aldean textrader som "försök med det i en liten stad så får du se hur långt du kommer". Men texten refererar också till en pistol som "my granddad gave me" och till samhällen befolkade av den gamla sortens män som fått rätt uppfostran, skriver BBC.

Kritiker har samtidigt uppmärksammat att videon filmats framför ett tingshus i Tennessee med tung historia. 1927 hängdes en svart man av en vit mobb utanför samma byggnad.

Jason Aldean slår dock ifrån sig kritiken. I ett inlägg på Twitter beskriver han den som "grundlös" och "farlig" och framhåller i att låttexten i stället handlar om hur människor, oavsett hudfärg och bakgrund, tog hand om varandra i den lilla stad där han växte upp.

Countrystjärnan Sheryl Crow svarar på Twitter:

"Jag kommer från en liten stad. Även människor i små städer är trötta på våld. Det finns inget småstadsmässigt eller amerikanskt med att förespråka våld" skriver Crow.