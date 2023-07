Malaysia bannlyser The 1975: "mycket respektlöst"

Matty Healy från The 1975 kritiserade Malaysias hbtqi-lagar från scen på en festival i Kuala Lumpur. Nu har hela bandet blivit bannlysta i Malaysia och ställt in flera turnédatum i Sydostasien. Arkivbild. - Foto: Scott Garfitt/Invision/AP/TT

Helgens Good vibes-festival i Malaysia ställdes in efter att Matty Healy kritiserat landets anti-hbtqi-lagar och kysst en av sina manliga bandmedlemmar på scen. Nu har hela The 1975 bannlysts i landet, rapporterar The Guardian.