"Barbenheimer" överträffar förväntningarna

Båda filmerna överträffade förväntningarna och tillsammans såg de till att helgen blev den fjärde mest inkomstbringande hittills på biograferna, rapporterar Variety.

"Barbie" ser ut att dra in 155 miljoner dollar, motsvarande 1,6 miljarder kronor, i biljettintäkter och "Oppenheimer" runt 80,5 miljoner dollar. Det är första gången som en film spelar in mer än 100 miljoner dollar samtidigt som en annan drar in mer än 80 miljoner dollar under samma helg.

Filmerna drog båda fördel av hajpen kring begreppet "Barbenheimer" och att många valde att se båda filmerna samma dag.