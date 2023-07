Whitney Houstons 60-årsdag firas med gala

"Whitney Houston legacy of love" hålls i Atlanta den 9 augusti, på sångerskans födelsedag, och ska hjälpa till att samla in pengar till hennes välgörenhetsstiftelse.

Bland annat ska en lavendelblå klänning som Dolly Parton bar när hon sjöng "I will always love you" i Country Music Television 2004 att auktioneras ut.

— Den klänningen är speciell eftersom lavendel var Whitneys favoritfärg, säger Pat Houston, Whitney Houstons svägerska och en av galans arrangörer.

Låten, som skrevs av Dolly Parton och spelades in av Whitney Houston, blev en av Houstons allra största hits och hennes första diamantsingel. Whitney Houston är vid sidan av Mariah Carey och Taylor Swift den tredje kvinnan som någonsin uppnått diamantstatus med både en singel och ett album.

Houstons version av "I will always love you" har också passerat en miljard visningar på Youtube, vilket gör den till den fjärde låten från 1990-talet som lyckas med bedriften.

Houston dog i februari 2012, 48 år gammal.