Fans inbjudna till Sinead O'Connors begravning

O'Connor föddes 1966 och gick bort i juli 2023, 56 år gammal. Dödsbeskedet framkallade starka reaktioner runt om i världen. Artisten var mest känd för låten "Nothing compares to you".

Hennes begravning kommer att hållas i staden Bray i grevskapet Wicklow på Irland, där O'Connor bodde under många år och dit fans uppmuntrats att ta sig för att hylla hennes liv och eftermäle.

En privat begravningsceremoni kommer också att hållas. En begravningskortege kommer att köra förbi O'Connors hus där hon bodde under 15 år av sitt liv.

I ett uttalande från sångerskans familj uppmanas fans att samlas vid Brays sjösida för en minnesstund.

"Sinead älskade att bo i Bray och människorna där. Med detta vill hennes familj erkänna all kärlek till henne från folket i grevskapet Wicklow och vidare, sedan hon lämnade oss förra veckan för att resa till en annan plats", lyder uttalandet.