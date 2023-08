Hiphopjubileum firades med maratonkonsert

Run-DMC:s "It's tricky", Nas "NY state of mind", Snoops Doggs "The next episode" – ett urval av de klassiska låtarna som spelades under natten mot lördagen på Yankee Stadium.

— Jag tror att hiphop är någonting som verkligen har gett en röst åt människor som, från början, inte hade något röst, säger Antoine Crossley, som reste från Chicago för att se konserten, till nyhetsbyrån AFP.

— Den talar till mig. När jag växte upp var musiken alltid speciell för mig. fortsätter han.

Hiphop var i årtionden förtalad, ignorerad och censurerad av den bransch som genren slutligen formade på djupgående sätt, i ett land där rappare har skapat massiva hits och starkt påverkat allt från musik och mode till språk och dans.

— Jag visste inte hur monumentalt det skulle bli när jag växte upp, säger Kiesha Astwood, som i likhet med hiphoppen föddes 1973 på Sedgwick Avenue i Bronx.