Prisbelönt skådespelare död

För sin insats i serien nominerades han till fyra Emmypriser – och vann två av dem.

Ron Cephas Jones hade en lång karriär i tv- och filmbranschen. Andra serier han medverkade i var "Truth to be told", "Luke Cage" och "Mr Robot", där svenske Martin Wallström hade en bärande roll. Han spelade också i filmer som "Dog days", "He got game" och "The holiday".

På Emmygalan 2020 där Ron Cephas Jones tog emot sin sista Emmystatyett fick hans dotter Jasmine sin första Emmy för skådespelarinsatsen i komediserien "Freerayshawn". Det gjorde dem historiska som den första fader-dotter-duon att ta emot pris på galan.

Ron Cephas Jones led sedan lång tid tillbaka av problem med lungorna. Han blev 66 år gammal.