Fotoutställning om Springsteen öppnar i Boston

Den har titeln ”Bruce Springsteen: Portraits of an American music icon" och öppnar som en del av Folk Americana Roots Hall of Fame, skriver NME.

Den kommer att visa fotografier av ”The Boss” från de utsålda arenorna, tagna av bland andra Danny Clinch, Ed Gallucci, Eric Meola, Barry Schneier, Pamela Springsteen och Frank Stefanko.

Springsteen befinner sig för närvarande på turné i USA men har varit tvungen att ställa in två spelningar i Philadelphia på grund av sjukdom.

Folk Americana Roots Hall of Fame lanserades som ett kultur- och utbildningsinitiativ 2019 och ska hylla landets musikaliska och kulturella arv.