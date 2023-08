Dire Straits "andre gitarrist" död

Jack Sonni mötte bröderna David och Mark Knopfler när han arbetade i gitarrbutiken Rudy's Music Stop i New York på 1970-talet. När Dire Straits album "Brothers in arms" skulle spelas in 1985 bad bandet honom att medverka som gitarrist.

Han följde också med på turnén som följde och spelade med Dire Straits under Live aid-konserten på Wembley Stadium i London samma år.

Efter samarbetet med Dire Straits jobbade Jack Sonni med andra musiker, men avslutade 1988 sin karriär inom musiken när han fick tvillingdöttrar.

Dödsorsaken är ännu inte känd. Jack Sonni blev 68 år gammal.