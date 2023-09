Ezra Collective får Mercury-priset

Den brittiska gruppen Ezra Collective tilldelas årets Mercury Prize för sitt album "Where I’m meant to be".

— Jag vill tacka Gud, för om en Mercury-vinst för ett jazzband inte får en att tro på Gud vet jag inte vad som kan göra det, sade Ezra Collectives ledare Femi Koleoso i sitt tal och tackade föräldrar och unga musiker över hela Storbritannien. Ezra Collective blandar en rad musikstilar, från jazz, afrobeat och reggae till salsa och hiphop och samarbetar med en lång rad artister på sitt nu belönade album. De får priset för sitt "upplyftande sound som ligger helt rätt i tiden och representerar det allra bästa vi har inom brittisk musik 2023", enligt jurymedlemmen DJ Jamz Supernova. Prissumman är 25 000 pund, motsvarande över 300 000 kronor. Bland de tolv nominerade till priset fanns bland andra Jessie Ware och Arctic Monkeys. Mercury Prize har sedan 1992 delats ut till årets bästa brittiska eller irländska album. Priset har i större utsträckning gått till mer självständiga, mindre etablerade artister än priserna på Brit Awards.