Unesco backar – Venedig listas inte som hotat

Sex and the city-stjärnan om åldershånen: "Kan göra ont"

Att åldras framför kameran är inte alltid lätt. Det vet Hollywoodstjärnan Kristin Davis som har mötts av en våg av elaka kommentarer i samband med tv-serien "And just like that". När det är ditt ansikte som diskuteras kan det verkligen göra ont, säger hon till TT.