Zara Larsson och David Guetta släpper ny låt

Men singeln "On my love" är inte första gången som duon har skapat musik tillsammans. 2016 gjorde Larsson och Guetta den officiella låten till herr-EM i fotboll "This one's for you", som blev etta i flera länder – däribland Frankrike och Tyskland.

"On my love" finns med på Zara Larssons kommande album som släpps nästa år.

Låten beskrivs som en melankolisk danslåt och handlar om "relationerna i ditt liv som betyder så mycket att du skulle lägga allt på dem. Oavsett om det är en vän, en familjemedlem, en älskare eller vad det nu än må vara så behöver vi alla någon som bara ger dig ren glädje, för det är vad livet handlar om", säger sångerskan i ett pressmeddelande.

Zara Larsson och hennes syster Hanna, även hon artist, syns tillsammans i musikvideon till "On my love".