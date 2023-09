Bitsk satir vinner publikpriset i Toronto

Filmen, som är baserad på Percival Everetts roman "Erasure" från 2001, är Jeffersons regidebut. Han är annars känd som manusförfattare till serier som "Watchmen" och "Succession".

Folkets pris på Nordamerikas största filmfestival röstas fram av publiken och brukar vara en tidig fingervisare om var Oscarsstatyetten för bästa film hamnar vilket var fallet med "Green book" 2018 och "Nomadland" 2020. Förra året gick priset till Steven Spielbergs släktkrönika "The Fabelmans".

Andra filmer som hyllades på årets festival var Alexander Paynes "The holdovers" med Paul Giamatti i huvudrollen och Hayao Miyazakis animerade fantasyfilm "The boy and the heron".

De svenska bidragen, Axel Petersén "Syndabocken" och Lukas Moodyssons "Tillsammans 99", blev utan priser.