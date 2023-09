Fugees återförenades på konsert

Lauryn Hill återförenade Fugees under en välgörenhetskonsert i Central Park i New York på lördagen. Den legendariska hiphop-trion spelade bland annat de klassiska låtarna "Killing me softly" och "Ready or not."

2021 meddelade Fugees att gruppen planerade en återföreningsturné med anledning av att det var 25 år sedan man gav ut sitt klassiska album "The score". Turnén sköts dock fram till denna höst. Andra som spelade på konserten Global Citizen, som har arrangerats årligen sedan 2012, var Red Hot Chili Peppers, Busta Rhymes, Common och Jungkook.