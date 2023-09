Fia Forsström hittade fansen utomlands

Fakta: Fia Forsström Ålder: 29 Bor: Rättvik i Dalarna med sin sambo och hund. Kommer ursprungligen från Kista i Stockholm. Lyssnar på: Florence and the Machine. Andra tycker att hennes musik påminner om: Aurora från Norge.

I höst åker Fia Forsström, med artistnamnet Fia, på Europaturnén "The trilogy tour". Den första spelningen gör hon på Island i början av oktober och därefter bär det av till London, Dublin och Trnava i Slovakien. I Nederländerna gör hon tre konserter.

— Där har jag spelat många gånger tidigare och har kultiverat en varm och nära relation till publiken. Det var i Nederländerna som det riktigt lossnade med lyssnare, säger Fia Forsström.

Med tre album i bagaget släpper hon till våren sitt fjärde. Innan dess åker hon ut på turnén som också blir den längsta hittills. Hon besöker elva olika länder, men inget stopp sker i Sverige. Lyssnarskaran är större utomlands.

— Jag fick höra i början att min musik är för flummig och för enkel här i Sverige, men jag har byggt mig en egen lyssnarskara och bas att stå på. Och nu växer den här på hemmaplan också vilket är superkul, säger hon.

Själsligt perspektiv

Redan som tioåring inspirerades hon av musiker som Melissa Horn, Lars Winnerbäck och Cornelis Vreeswijk. "Kunde de skriva musik så skulle väl jag också kunna göra det". På den tiden skrev hon på svenska, men all musik hon har släppt hittills är på engelska.

Fia Forsströms låttexter uppmuntrar till inre reflektion och baseras på hennes egen personliga resa. I musikskapandet har hon aldrig velat vara beroende av någon annan. Kärnan i texterna kommer fram när det bara är hon och gitarren.

— Mitt låtskrivande går hand i hand med min andlighet. Vad finns bortom mitt jag och det synliga? Att relatera till världen ur ett själsligt perspektiv. Det i sig är väldigt inspirerande, säger hon.

För Fia Forsström har det inte varit avgörande att bli upptäckt av ett skivbolag. År 2015 började hon i stället sprida sin musik på internet.

— Jag bad folk rakt ut: "om ni tycker om det jag gör, dela inlägget eller prata med dina vänner". Och sen har det bara fortsatt så och spridit sig utanför Sverige, säger Fia Forsström.

"Idén om att bli upptäckt la jag på hyllan ganska tidigt och 'tänkte hur kan jag skapa det själv?'", säger Fia Forsström.

Testar något nytt

Hennes musik låg och puttrade fram till årsskiftet 2019/2020 innan det tog fart på riktigt. Det blev fler och fler framträdanden och förfrågningarna lades på hög.

Det nya albumet har en annorlunda klang än de tidigare. Två av singlarna, "Mycelium" och "Let her teach you", är producerade av den nya samarbetspartnern David Vesterman i ett mer elektroniskt format. I dagarna släpper hon ytterligare en singel, "Gentle heart, healing hand", som går i samma spår.

— Jag testar något nytt för att utvecklas och återuppfinna mig själv. De nya singlarna från plattan är fullskaligt arrangerade med en väldigt bred och utsmyckad ljudvärld, säger hon.

Hon beskriver låten som en "kraftig, upptempo powersång" och en kärleksförklaring till jorden. Albumet i sig är ett "utforskande av olika arketyper" inuti Fia Forsström själv och världen.

TT: Hur ser dagarna ut innan du åker på turnén?

— Jag ligger på soffan, går i skogen med min hund och är i Stockholm då och då.