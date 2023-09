Möjlig uppgörelse nådd i Hollywood

Det som finns är ett förslag till treårigt avtal som dock måste godkännas av fackförbundets styrelse och medlemmar innan strejken blir avblåst, enligt fackförbundet Writers Guild of America (WGA).

"Vi strejkar fortfarande tills dess", understryker fackförbundet i ett brev till medlemmarna men det blir inga strejkvakter utanför kontoren längre.

Överenskommelsen har manglats fram under ett fem dagar långt förhandlingsmaraton med branschorganisationen Alliance of motion picture and television producers (AMPTP). Några detaljer om vad avtalet innehåller har inte offentliggjorts.

"Vi kan med stor stolthet säga att den här affären är exceptionell, med meningsfulla vinster och skydd för manusförfattare i varje sektor", skriver WGA i brevet till medlemmarna.

Vid den senaste strejken, 2008, godtog 90 procent av medlemmarna det som då lades fram som förslag till uppgörelse.

Manusförfattarnas fackförbund WGA gick ut i strejk den 2 maj med krav om bättre villkor, mer pengar från strömning och begränsning av användning av AI i manusprocessen.

Avtalet gäller inte skådespelarfacket i USA som också strejkar för bättre villkor sedan i juli.