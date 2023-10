Pet Shop Boys sura på Drake

Det är låten "All the parties" på Drakes nyligen släppta album "For all the dogs" som Pet Shop Boys surar över. Där sjunger rapparen i en strof: "And it's 6, our town a dead end world/East End boys and West End girls."

Texten har stora likheter med Pet Shop Boys-klassikern "West End girls" från 1986 som har låtraden "In a West End town, a dead end world/The East End boys and West End girls."

På X, tidigare Twitter, skriver Pet Shop Boys: "Förvånande att höra Drake sjunga refrängen till 'West End girls' på låten 'All the parties' på sitt nya album. Ingen kredd given eller tillåtelse begärd."